В Курске "Рено" влетел в световую опору и дерево

Авария произошла 6 февраля примерно в 23:20 в районе дома № 65 по улице Ленина Курска. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», ехал по улице Ленина со стороны Садовой в направлении площади Перекальского.

В пути он врезался в металлическую световую опору и дерево. В результате ДТП водитель автомобиля получил ранения и был доставлен в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска, сообщили в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

6 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, три участника дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 29 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС три водителя, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 44 пешехода, нарушивших ПДД РФ.