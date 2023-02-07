В Курске провели контрольную закупку творога

Комиссия отобрала образцы десяти популярных брендов, в том числе местного производства. Упаковки молочного продукта попали в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии прямо с полок магазинов федеральных и региональных торговых сетей.

- Специалисты проанализируют жирнокислотный состав, мы поймем, является ли продукт творогом; ведь если обнаружат немолочный жир, то это фальсификат. В лаборатории также исследуют микробиологию, определят массовую долю жира, проверят упаковку и маркировку. На предыдущем смотре несколько лет назад была забракована половина образцов, - рассказала заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Комиссия проверила и условия хранения творога в магазинах. Нарушений нет. Результаты смотра будут известны в последней декаде февраля. Их обнародуют на сайтах kursk.ru, kurskoekachestvo.ru, в соцсетях, а также направят производителям, в Роспотребнадзор и торговые сети.

Первый смотр в этом году приурочен к годовщине закона о защите прав потребителей. Такие мероприятия с 2012 года проводит региональное Министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Курским центром контроля качества. За это время было организовано более 60 смотров, специалисты исследовали свыше 600 образцов. Количество брака за 10 лет снизилось вдвое.