В центре Курска под колеса "Лады" попала школьница

Легковушка ехала со стороны Перекальского
Фото: Даниил НАЙХИН
ДТП случилось 6 февраля примерно в 14:47 в районе дома № 3 по улице Карла Маркса Курска.
21-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса со стороны Перекальского в направлении улицы Никитская.
По предварительным данным, он сбил здесь 15-летнюю девушку.
В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход получила ранения.
Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.
Ранее КП сообщала, что 6 февраля 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», ехал по улице Станционная со стороны Маяковского в направлении Союзной в Курске.
По предварительным данным он сбил здесь 49-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
6 февраля в Курской области всего выявлено 3999 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 3692 нарушения ПДД РФ.