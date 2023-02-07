В центре Курска под колеса "Лады" попала школьница

Легковушка ехала со стороны Перекальского Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП случилось 6 февраля примерно в 14:47 в районе дома № 3 по улице Карла Маркса Курска.

21-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса со стороны Перекальского в направлении улицы Никитская.

По предварительным данным, он сбил здесь 15-летнюю девушку.

В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход получила ранения.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

Ранее КП сообщала, что 6 февраля 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», ехал по улице Станционная со стороны Маяковского в направлении Союзной в Курске.

По предварительным данным он сбил здесь 49-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

6 февраля в Курской области всего выявлено 3999 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 3692 нарушения ПДД РФ.