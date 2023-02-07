После капремонта в Курской области открылся многопрофильный центр «Семья»

Центр принимает семьи с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Поныровском районе открылся после капитального ремонта многопрофильный центр «Семья».

За 2022 год в здании заменили все коммуникации, обновили фасад, провели внутреннюю отделку, частично перепланировали помещения: большие комнаты разделили на несколько маленьких. Всего на ремонт потрачено более 90 млн рублей из регионального бюджета. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передал игровое, диагностическое и реабилитационное оборудование.

Теперь в уютных классах могут заниматься группы детей по пять-шесть человек. Здесь оборудовали швейную комнату, тренажерный и спортивный залы, мастерскую с полным набором инструментов, сенсорную комнату, игровую, а также классы для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с этим поменялся и формат учреждения: социальный центр стал многопрофильным. Теперь здесь одновременно могут проживать 65 детей в возрасте от трех до 18 лет из семей, оказавшиеся в трудной ситуации. Также на реабилитацию родители могут привозить детей с ОВЗ и даже оставлять их по необходимости под патронажем соцработников учреждения.