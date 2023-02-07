"Зачисление бонусов от банка" стоило жительнице Курска 30 тысяч рублей

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратилась 39-летняя жительница областного центра с заявлением о мошенничестве. Аферисты обещали начислить на ее карту бонусы, но вместо этого украли сбережения. Предложение легко получить дополнительные финансы она нашла в мессенджере. Яркая реклама сообщала, что пользователям кредиток определенного банка положено начисление бонусов, которые можно использовать при оплате различных товаров. Для уточнения подробностей предлагалось перейти на сторонний ресурс, что курянка и сделала.

Администратор сайта предложил указать полные реквизиты своей карты для начисления кэш-бэка.

Женщину не насторожило, что сразу после ввода номера кредитки ей поступило сообщение от банка с секретным цифровым кодом, который нельзя сообщать посторонним людям.

Но ожидание будущего зачисления заставило забыть о правилах безопасности, и заветные цифры кода были озвучены. После этого вместо поступления средств с карты списались 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Избежать преступления и помешать мошенникам обогащаться можно легко – необходимо перед предоставлением данных своей карты тщательно изучить ресурс и удостовериться, что он не подменный и не является копией настоящего. А все финансовые вопросы безопаснее решать непосредственно в отделении банка, рекомендуют в полиции.