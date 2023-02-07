В Курске с 1 марта вырастет плата за наем жилья

Рост платы в расчете на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратов составит не более 85 рублей в месяц, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации города утвердили изменение размера платы за пользование (платы за наем) жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как пояснила заместитель главы администрации Ольга Гранкина, в соответствии с постановлением минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году установлен в размере 9,86 руб/кв. м в то время, как средний размер платы за наем составил по итогам 2022 года 8,44 руб/кв. м.

- В связи с этим возникла необходимость изменения ранее установленного размера платы за наем жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Действующий на сегодняшний день размер платы за наем не изменялся с 1 января 2021 года, - пояснили в мэрии Курска.

Размер платы изменится пропорционально по всем категориям жилищного фонда, при этом рост платы в расчете на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратов составит не более 85 рублей в месяц, заверили в мэрии. Первые квитанции с измененным размером платы за наем жители города получат в конце марта.

В соответствии с решением Курского городского Собрания от взимания платы за наем освобождаются льготные категории граждан – инвалиды I и II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.