В Курской области прошел фестиваль адаптивных физкультуры и спорта

В регионе популяризируют различные виды спорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльске Курской области прошел районный фестиваль адаптивных физической культуры и спорта. В его рамках состоялись соревнования по настольному теннису, дартсу, стрельбе из лука, шахматам, шашкам, настольным спортивным и развивающим играм, кеглям для детей младшего возраста, подвижным играм с мячом.

С участниками фестиваля встретились советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья, мастер спорта России международного класса по фехтованию на колясках Анна Гладилина и мастер спорта России по фехтованию на колясках, покоритель самой высокой вершины Америки Мак-Кинли Игорь Ушаков.

Перед началом фестиваля студенты многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина провели музыкальную разминку. А после состязаний все участники были отмечены грамотами, получили сладкие подарки и календари с изображением Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря.