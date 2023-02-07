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НовостиСпорт7 февраля 2023 12:41

В Курской области прошел фестиваль адаптивных физкультуры и спорта

Участники соревновались в настольном теннисе, дартсе, стрельбе из лука, шахматах, шашках
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе популяризируют различные виды спорта

В регионе популяризируют различные виды спорта

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльске Курской области прошел районный фестиваль адаптивных физической культуры и спорта. В его рамках состоялись соревнования по настольному теннису, дартсу, стрельбе из лука, шахматам, шашкам, настольным спортивным и развивающим играм, кеглям для детей младшего возраста, подвижным играм с мячом.

С участниками фестиваля встретились советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья, мастер спорта России международного класса по фехтованию на колясках Анна Гладилина и мастер спорта России по фехтованию на колясках, покоритель самой высокой вершины Америки Мак-Кинли Игорь Ушаков.

Перед началом фестиваля студенты многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина провели музыкальную разминку. А после состязаний все участники были отмечены грамотами, получили сладкие подарки и календари с изображением Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря.