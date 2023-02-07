Суд оштрафовал курянина за стрельбу

У стрелка также конфисковали оружие Фото: Светлана ВОЛКОВА

Житель Курска, устроивший стрельбу в населенном пункте, оштрафован на 50 тысяч рублей

Дело рассмотрено мировым судьей судебного участка Медвенского судебного района.

ЧП произошло в декабре 2022 года. 62-летний курянин был в доме на хуторе Черниченские Дворы Медвенского района. Там он со своей знакомой выпивал, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Услышав стук в калитку, мужчина вышел на улицу и увидел двух сыновей своей знакомой. Мужчина попросил их уйти, после чего зашел в дом, взял свое охотничье ружье и, зарядив его, выстрелил вверх.

В суде нарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что выстрел был демонстративным, чтобы ему не мешали отдыхать.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, у курянина конфисковали оружие и четыре патрона к нему.

Постановление обжаловано не было и вступило в законную силу, сказали в ведомстве.