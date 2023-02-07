Куряне привезли с международных соревнований по кекусин-кан каратэ-до восемь медалей

Курские спортсмены показали отличный результат Фото: Светлана ВОЛКОВА

В столице Белоруссии прошли международные соревнования "Кубок Минска" по кекусин-кан каратэ-до, в которых приняло участие более 400 спортсменов из России, Белоруссии и Абхазии. За награды боролись и 11 бойцов из Курской области. Наши ребята привезли домой восемь медалей разного достоинства.

1 место - Ищенко Михаил, юниоры 16-17 лет.

1 место - Веригина Екатерина, девушки 14-15 лет.

1 место - Галкин Иван, мальчики 10-11 лет.

2 место - Ештокина Екатерина, девушки 14-15 лет.

2 место в ката и кумитэ - Пыхтина Анастасия, девушки 12-13 лет.

3 место - Тяхин Илья, юноши 14-15 лет.

3 место - Гречишников Глеб, юноши 12-13 лет.

Поздравляем спортсменов и их тренеров! Впереди ребят ждут всероссийские соревнования в Краснодаре.

Ранее КП сообщала, что Куряне завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по киокусинкай. Соревнования прошли в Москве.

В активе курских спортсменов 15 медалей. Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев.

На первенстве ЦФО первые места заняли - Андрей Беляев, Александр Пьяных, Даниил Тупикин, Егор Дятлов и Никита Инодин.