На праздники через Курск пустят доппоезда в столицу

Добраться до Москвы и обратно будет проще Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с повышенным спросом на перевозки на время празднования Дня защитника Отечества холдинг «РЖД» запускает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой.

С 22 по 27 февраля будут курсировать четыре дополнительных пассажирских поезда:

№217 Москва – Белгород (отправление из Москвы 22 февраля в 17:30, прибытие в Курск 23 февраля в 03:53);

№229 Москва – Курск (отправление из Москвы 22 февраля в 20:59, прибытие в Курск 23 февраля в 12:50);

в обратном направлении:

№218 Белгород – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 18:05, прибытие в Москву 27 февраля в 05:07);

№230 Курск – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 15:59, прибытие в Москву 27 февраля в 07:47).

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».