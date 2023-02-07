62 единицы техники убирают Курск от снега

За ночь из города вывезли 64 кубометра снега Фото: Даниил НАЙХИН

Продолжается уборка улиц от снега в Курске.

По информации комитета дорожного хозяйства, в ночь на 7 февраля проведены обработка и смет дорожного полотна и тротуаров. Были вывезены снег и наледь, также обследовали улично-дорожной сети.

Задействованные 53 единицы техники смогли вывести 64 кубометра снега, а на обработку дорожного покрытия израсходовано 276 тонн песка.

Работы на этом не закончатся. Днем курские улицы ждет повторная обработка песко-соляной смесью и механизированная очистка. В порядок будут приведены остановки, пешеходные переходы и посадочные площадки. Очистят тротуары, после по ним распределят противогололедные материалы. Из урн будет убран мусор, а также произведен ямочный ремонт, сказали в мэрии.

В планах комитета дорожного хозяйства 7 февраля задействовать 62 единицы техники и 78 дорожных рабочих.