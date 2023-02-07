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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:05

62 единицы техники убирают Курск от снега

Рабочие трудились также ночью
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
За ночь из города вывезли 64 кубометра снега

За ночь из города вывезли 64 кубометра снега

Фото: Даниил НАЙХИН

Продолжается уборка улиц от снега в Курске.

По информации комитета дорожного хозяйства, в ночь на 7 февраля проведены обработка и смет дорожного полотна и тротуаров. Были вывезены снег и наледь, также обследовали улично-дорожной сети.

Задействованные 53 единицы техники смогли вывести 64 кубометра снега, а на обработку дорожного покрытия израсходовано 276 тонн песка.

Работы на этом не закончатся. Днем курские улицы ждет повторная обработка песко-соляной смесью и механизированная очистка. В порядок будут приведены остановки, пешеходные переходы и посадочные площадки. Очистят тротуары, после по ним распределят противогололедные материалы. Из урн будет убран мусор, а также произведен ямочный ремонт, сказали в мэрии.

В планах комитета дорожного хозяйства 7 февраля задействовать 62 единицы техники и 78 дорожных рабочих.