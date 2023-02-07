Два курских музея получили гранты

Краеведческий музей получил грант на реализацию проекта «Новый год: от Петра I до современности» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной краеведческий музей и Курский музей археологии стали победителями грантового конкурса.

Музей археологии этим летом проведет интерактивную шоу-программу «Городище». Проект представляет собой квест-игру на территории древнерусского городища. Мероприятие пройдет в Михайловской слободе Железногорского района. Участники смогут почувствовать себя жителями древнерусского города, узнать об образе жизни наших предков, попробовать себя в роли гончара, кузнеца и знахаря.

Краеведческий музей получил грант на реализацию проекта «Новый год: от Петра I до современности». Его реализуют в Железногорском краеведческом музее. Планируется открытие выставки, на которой можно будет узнать, когда появилась елка как новогодний атрибут в России, какими были первые новогодние игрушки и как они менялись с течением времени, как отмечали праздник до революции, а также до и во время Великой Отечественной войны, в советские годы и наше время.