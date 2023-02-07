Курянин ранил себя после того, как его поймали с ворованным в магазине

Мужчине грозит штраф за мелкое хулиганство
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В полицию поступило сообщение по факту конфликта в магазине по улице Косухина.
В павильон вошел мужчина, по внешнему виду он был пьян, рассказали в УМВД региона.
Курянин вызвал подозрение у сотрудников администрации магазина и его остановили в предкассовой зоне. В ходе осмотра у него нашли краденые средства гигиены. До приезда сотрудников полиции мужчина предпринял попытку скрыться, разбив стекло автоматической двери, а затем острым предметом порезал вены рук, рассказали в полиции.
Курянин доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Дальнейшие объяснения мужчина давал уже в отделе полиции. Свое поведение курянин объяснил действием спиртного. Сейчас стражи порядка проводят проверку.
По факту мелкого хулиганства собран административный материал, который будет направлен на рассмотрение в суд, сказали в УМВД региона.
Ранее КП сообщала, что работники другого магазина предоставили оперативникам записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как неизвестная женщина забирает товар и спешно покидает торговую точку. Полицейские узнали на кадрах женщину и задержали ее.