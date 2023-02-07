Курянку задержали по подозрению в краже робота-пылесоса

Женщина уже попадалась а воровстве, сказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратились сотрудники магазина бытовой техники. Проверив витрины торгового зала, они обнаружили отсутствие одного электроприбора - робота-пылесоса.

Работники магазина предоставили оперативникам записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как неизвестная женщина забирает товар и спешно покидает магазин. Полицейские узнали на кадрах женщину.

- 34-летняя курянка ранее была неоднократно судима за различные кражи на территории нескольких микрорайонов города. После отбытия очередного уголовного наказания она вновь решилась на преступление, - рассказали в УМВД региона.

Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. В ходе опроса она призналась в краже, объяснив, что похищенную технику успела продать первым встречным.

Женщина вновь стала фигурантом уголовного дела по факту кражи.