Курянин Николай Сеин во время учений накрыл собой боевую гранату

Николай спас товарищей, которые были рядом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2023 года орденом Мужества награжден курянин Николай Сеин.

- Николай Георгиевич по собственному желанию и доброй воле проходил вместе с небольшой группой земляков курсы военной подготовки в Краснодаре, чтобы далее помогать нам всем создавать в Рыльском районе в случае необходимости территориальную оборону. Во время учений он накрыл собой боевую гранату и спас от верной смерти находившихся рядом товарищей. Чудом остался жив... - рассказал в своем телеграмм-канале глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман. - Впереди у Николая Георгиевича - длительный курс лечения и восстановления, но самое страшное уже позади. Главное, что наш герой вернулся домой, рядом с ним теперь будут родные и близкие, друзья и соратники...

Напомним, в Курской области бессрочно действует повышенный "желтый" уровень террористической опасности.