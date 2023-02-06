"КП-Курск" разыгрывает пригласительные на фильм "Грозный папа"

Имена победителей определим 3 марта! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Комсомольская правда-Курск" и Курский областной объявляют розыгрыш пригласительных, на два лица каждый, на фильм "Грозный папа"

Для участия нужно:

быть подписчиком нашей группы Комсомольская правда - Курск - KP.RU и группы Курский областной киновидеофонд;

рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене в ВК!

Имена победителей определим 3 марта!

Победители смогут бесплатно посетить показ

5 марта в 13:00 в рамках проекта «Кино в театре» приключенческого фэнтези «Грозный папа», 6+, который пройдет в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Перед показом в фойе зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.

В жизнь неудачливого археолога с двумя детьми однажды врывается… Иван Грозный, совершивший путешествие во времени. Царь ищет способ спасти своего сына, а простая современная семья Осиповых помогает ему найти магическую книгу из легендарной Либерии!