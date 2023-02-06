Курские волейболистки дважды уступили в Калининграде

После сегодняшнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 53 очка. Фото со страницы ВК "Локомотив" в VK.

5 – 6 февраля в Калининграде прошли матчи 7-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» встречался с местным «Локомотивом-2». Увы, борьбу наши спортсменки не смогли навязать. В первой встрече дубль железнодорожниц выиграл 3:1 (25:17, 23:25, 28:26, 25:17), во второй – 3:0 (25:22, 27:25, 25:19).

После сегодняшнего игрового дня «атомные» занимают второе место – 53 очка. Лидирует череповецкая «Северянка» (61), тройку сильнейших замыкает «Локомотив-2» (50). Теперь с 23 по 26 февраля курянки проведут четыре матча в Москве – два против местного «Луча» (23-го и 25-го) и два – против владимирского «Мурома» (24-го и 26-го).