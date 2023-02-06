Матч курского "Авангарда" с "Текстильщиком" отменили из-за непогоды

Будет ли матч сыгран завтра или в какой-то другой день, неизвестно. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 6 февраля, на учебно-тренировочной базе «Буткэмп» в Широкой Балке (Краснодарский край) должен был состояться контрольный поединок между курским «Авангардом» и «Текстильщиком» из Иваново. Но в планы команд вмешалась непогода, из-за чего встречу отменили. Будет ли она сыграна завтра или в какой-то другой день, неизвестно.

Впрочем, как минимум один матч на сборе в Широкой Балке «Авангард» все же проведет. 14 февраля соперником курского клуба будет майкопская «Дружба».

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Краснодарском крае тренируются 28 футболистов "Авангарда", включая шестерых игроков "Авангарда-М".