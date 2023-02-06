7 февраля в Курской области похолодает до -13

В регионе держится морозная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура - ночью 8-13°, днем 3-8° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.

В Курске дорожники продолжают уборку улиц.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, ночью были проведены обработка песко-соляной смесью дорожного полотна и его механизированная очистка. Рабочие убирали тротуары, заверили в мэрии.