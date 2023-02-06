Свалки в четырех городах Курской области начнут убирать в марте

А ликвидация полигона ТБО в Железногорске обойдется в 1, 8 миллиардов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Константин Поляков принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко. Обсудили вопрос заключения контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2023 году.

- В марте планируем приступить к ликвидации объектов в городах Льгове, Обояни, Щигры и Курчатове. Уже ведется деятельность по обеспечению заключения контрактов. Общая стоимость работ составит около 1,2 млрд рублей, - рассказал Константин Поляков.

Также в регионе продолжается ликвидация полигона ТБО в Железногорске. Работы, стартовавшие в апреле 2022 года, идут с опережением графика, выполнено 60% от общего объема. Завершены сбор, вывоз, утилизация фильтрата и строительство резервуара сбора поверхностного стока. Завершить ликвидацию полигона планируется в 2024 году. Всего на эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей.