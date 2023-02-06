Курянин перевел мошенникам полмиллиона рублей, которые взял в кредит

Собеседница представилась сотрудником службы безопасности банка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мошенники продолжают обманывать курян по готовым схемам, известным всем. Но стоит людям на другом конце провода услышать свое имя, они сразу начинают верить, что сотрудник банка законно требует начать процедуру оформления кредита.

В отдел полиции МО МВД России «Железногорский» обратился 40-летний местный житель с заявлением о потере денег после звонка мошенников.

- Собеседница представилась сотрудником службы безопасности банка, обращаясь к нему по имени, отчеству, и убедила, что некто взломал его личный кабинет на сайте банка и пытается оформить на мужчину кредит. Чтобы помешать преступникам, требовалось оформить займ и перевести деньги на «безопасный» счет. В случае невыполнения этих действий, все имущество обещали арестовать, и даже автомобиль изъять на штрафстоянку, - рассказали в полиции.

Мужчина, не сомневаясь в правдоподобности слов, подтвердил займ, добавил свою зарплату и перевел полученные 500 тысяч рублей на указанный по телефону счет. Собеседники пообещали провести проверку, а после связаться с ним. Но, как и следовало ожидать, на связь больше никто не вышел.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мошенничество под предлогом предотвращения оформления кредита – одно из самых распространенных. А значит и противостоять им просто – нужно только прекратить разговор, если собеседник представляется сотрудником банка. Все финансовые вопросы необходимо решать непосредственно в отделении банка, рекомендуют в полиции.