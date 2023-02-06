Экс-бухгалтера курской школы подозревают в мошенничестве на 900 тысяч рублей

Курянке грозит уголовное дело и суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Конышевского района Курской области добивается возбуждения уголовного дела о мошенничестве против бывшего главного бухгалтера школы.

- Главный бухгалтер осуществляла административно-хозяйственные функции, в том числе по выплате заработной платы в одной из детских образовательных организаций района.

С 1 февраля по 14 ноября 2022 года под видом начислений отпускных, премий и материальной помощи она незаконно переводила на свою банковскую карту разные денежные суммы. Чтобы придать видимость законности своим действиям, платежные поручения и ведомости она заверяла электронной подписью руководителя, которая была у нее, - рассказали в ведомстве.

В результате бюджету Курской области причинен ущерб на более чем 900 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган. Там решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).