Под Курском в ДТП пострадала 43-летняя женщина

За три дня в регионе задержали 130 пешеходов, нарушивших ПДД Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 5 февраля примерно в 16:50 на четвертом километре автодороги Фатеж – Дмитриев.

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением 56-летнего водителя, и автомобиля «Лада Ларгус» под управлением 43-летней женщины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» получила ранения и была доставлена в ОБУЗ «Фатежская ЦРБ», - рассказали в ГИБДД региона

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 3 по 5 февраля в Курской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, 15 участников дорожного получили ранения, двое из которых несовершеннолетние.

Зарегистрировано 60 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 28 водителей, еще восемь водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семь водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

130 пешеходов нарушили ПДД РФ.