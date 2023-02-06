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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:19

За минувшую неделю в Курской области произошло 36 пожаров

В десяти случаях горела сухая трава
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Более 20 раз огнеборцы выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах

Более 20 раз огнеборцы выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах

Фото: Даниил НАЙХИН

За минувшую неделю (с 30 января по 5 февраля) пожарно-спасательные подразделения Курской области более 80 раз выезжали по тревоге. В регионе произошли 36 пожаров, в десяти случаях горела сухая трава.

1 февраля сгорел деревянный дом в Золотухинском районе. В Курском районе огонь повредил жилой дом. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в стиральной машине. Неоднократно в регионе горели надворные постройки.

30 января в селе Роговка Курского района выгорел кирпичный сарай. Во Льговском районе огонь повредил кровлю хозпостройки. 6 февраля рано утром в результате пожара сгорел сарай и находившиеся в нем вещи. ЧП произошло в Центральном округе Курска. Во всех случаях причинами пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

Более 20 раз огнеборцы выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах, сказали в МЧС региона.

Два раза группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала для обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В Железногорском районе в лесном массиве была обнаружена авиабомба весом 25 килограмм. Аналогичная находка, только уже 50-килограммовая авиабомба, была найдена на территории областного центра.