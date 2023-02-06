За минувшую неделю в Курской области произошло 36 пожаров

Более 20 раз огнеборцы выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах Фото: Даниил НАЙХИН

За минувшую неделю (с 30 января по 5 февраля) пожарно-спасательные подразделения Курской области более 80 раз выезжали по тревоге. В регионе произошли 36 пожаров, в десяти случаях горела сухая трава.

1 февраля сгорел деревянный дом в Золотухинском районе. В Курском районе огонь повредил жилой дом. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в стиральной машине. Неоднократно в регионе горели надворные постройки.

30 января в селе Роговка Курского района выгорел кирпичный сарай. Во Льговском районе огонь повредил кровлю хозпостройки. 6 февраля рано утром в результате пожара сгорел сарай и находившиеся в нем вещи. ЧП произошло в Центральном округе Курска. Во всех случаях причинами пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

Более 20 раз огнеборцы выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах, сказали в МЧС региона.

Два раза группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала для обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В Железногорском районе в лесном массиве была обнаружена авиабомба весом 25 килограмм. Аналогичная находка, только уже 50-килограммовая авиабомба, была найдена на территории областного центра.