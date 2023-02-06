Около 55 единиц техники убирают в Курске снег

В Курске держится снежная погода Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске дорожники продолжают уборку улиц.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, ночью были проведены обработка песко-соляной смесью дорожного полотна и его механизированная очистка. Осуществлены смет и обработка тротуаров. Помимо этого, произведено обследование дорожной сети.

Днем 6 февраля работы продолжатся, будут повторно произведены очистка и обработка дорожного покрытия. Также обработают и очистят лестницы, остановки, пешеходные переходы и посадочные площадки.

Примерное количество планируемой рабочей силы — 78 человек, ориентировочное количество техники составит 55 единиц.

6 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура, днем 1-6° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.