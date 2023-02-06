В рамках благоустройства сквера «Спортивный» в Курске поставят детскую площадку и силовые тренажеры

В этом году планируют привести в порядок несколько скверов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в Курске продолжат работы по благоустройству сквера «Спортивный» по улице Менделеева.

В рамках второго этапа комплексного благоустройства предполагаются завершить мощение тротуаров и прогулочных дорожек, установку новых лавочек и урн.

Также планируется размещение детского игрового городка, площадки для детей, оснащенных игровым оборудованием, канатным комплексом, качелями, каруселью, песочницей, спортивными силовыми тренажерами и воркаутом.

Комитет архитектуры напоминает, что сквер стал одним из участников нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дизайн-проект его комплексного благоустройства отобрали более 3,5 тысячи курян в ходе онлайн-голосования на едином портале 46.gorodsreda.ru. Общая площадь благоустраиваемой территории – 2,8 гектаров.

В 2023 году в Курской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют всего благоустроить 50 дворовых и 50 общественных территорий, в том числе 20 парков и скверов.

Начнутся работы на объектах, выбранных жителями в ходе онлайн-голосования в 2022 году. В Курске преобразятся скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, а также Парк Героев Гражданской войны.