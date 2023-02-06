6 февраля откроется выставка к 80-летию освобождения Курска

Экспозиция глазами художников рассказывает о событиях Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 февраля в 16.00 в выставочном зале им. К. Малевича (Красная площадь, 2/4) концертно-творческого центра «Звездный» состоится открытие выставки произведений художников Белгорода, Курска и Орла, посвященной 80-летию освобождения Курска от фашистских захватчиков.

Выставка трех городов – совместный выставочный проект трех областей в рамках единого экспозиционного пространства. В экспозиции - 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных художниками разных поколений.

Кроме того, в областном Дворце культуры работает выставка, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве – крупнейшем сражении Второй мировой и Великой Отечественной войн.

В экспозиции «В окопах Сталинграда» можно увидеть репродукции 18 картин известных советских и российских художников. Это воспоминая очевидцев и современный взгляд на историческое прошлое.

Выставка продлится до 13 февраля. Приходите в будни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Курск, Театральный проезд, 1. Вход – свободный.