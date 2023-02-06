В Курске в пятом Вольном переулке произошел пожар

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 06:20 6 февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит надворная постройка в пятом Вольном переулке Курска.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели 3 ПСЧ, 1 СПСЧ Курска, сотрудники полиции, работники РЭС и газовой службы, медики скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 06:33.

В результате пожара в деревянном сарае огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие на всей площади, стены имеют следы термического повреждения.

Огонь тушили 20 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.