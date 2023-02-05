Курские «Русичи» уступили в черноземном дерби «Тамбову»

После сегодняшнего матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 25 очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 5 февраля, в Курске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «Русичи» принимали «Тамбов». Гости уже после двух четвертей предопределили исход противостояния, добившись перевеса в 24 очка. И даже всплеск курян в четвертом игровом отрезке (30:16 в пользу хозяев) не помешал «Тамбову» отпраздновать уверенную победу – 96:77.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Владислав Соловьев (21 очко), Станислав Сарафанкин (13), Иван Рудаков (десять), Константин Глазырин (восемь) и Роман Казюлин (семь).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 25 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (49 баллов), московская «Руна» (37) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (34). Теперь 15 февраля куряне сыграют на выезде с «Руной». Начало встречи в 19:00.