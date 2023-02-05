Курянка заплатит почти 600 тысяч рублей за незаконное получение выплат

Суд постановил также компенсировать ущерб в пользу комитета соцобеспечения
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Ленинский районный суд Курска оштрафовал жительницу Фатежского района, которая незаконно получала соцвыплаты на себя и своих детей, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.
Женщина была зарегистрирована на территории, подвергшейся радиоактивным загрязнениям вследствие катастрофы на Чернобыльской АС, но проживала в другом месте и длительное время получала на себя и двух маленьких детей социальные и другие выплаты.
Вину курянка признала частично, ссылалась, что не по месту регистрации проживала недолго.
Но суд признал ее виновной и оштрафовал ее на 150 000 рублей.
В том числе с курянки в качестве компенсации имущественного ущерба в пользу комитета соцобеспечения, материнства и детства Курской области взыскали более 429 тысяч рублей.