Суд восстановил уволенных преподавателей курского колледжа

Решение пока не вступило в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кореневский районный суд Курской области удовлетворил иски о восстановлении на работе четырех бывших сотрудников ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина».

Истцы рассказали, что были уволены с занимаемых должностей преподавательского состава из-за отказа от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Считают действия организации незаконными, поскольку увольнение произошло в отсутствие реальных организационных или технологических изменений условий труда.

В суде выяснилось, что причины, влекущие изменение организационных или технологических условий труда, в уведомлениях об изменении места работы указаны не были, уволенным в нарушение требований ст. 74 ТК РФ не предложили все имеющиеся у работодателя вакантные должности.

В итоге приказы ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» о прекращении трудового договора с работниками признаны незаконными. Сотрудники восстановлены на работе.

С колледжа в пользу уволенных преподавателей суд взыскал зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Решения Кореневского районного суда в законную силу не вступили, добавили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.