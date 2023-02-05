Курск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт5 февраля 2023 16:13

В Курске пройдут матчи школьной баскетбольной лиги

Игры намечены на 6 и 7 февраля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Соревнования состоятся в СКК

Соревнования состоятся в СКК

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Спортивно-концертном комплексе 6 и 7 февраля состоятся финальные матчи регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

За путевки в следующий этап будут бороться сборные олымской школы Касторенского района, гимназии №44 Центрального округа Курска, школы №5 Курчатова, школы №33 Сеймского округа Курска, успенской школы Касторенского района, школы №2 Пристенского района, школы №4 Курчатова, школы №11 Железногорска .

6 февраля.

9:00, 10:10 - полуфиналы среди девушек.

11:20, 12:30 - полуфиналы среди юношей.

7 февраля.

10:00 - матч за 3-е место у девушек.

11:30 - матч за 3-е место у юношей.

13:00 - матч за 1-е место у девушек.

14:30 - матч за 1-е место у юношей.