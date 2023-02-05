В Курске пройдут матчи школьной баскетбольной лиги

Соревнования состоятся в СКК
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Спортивно-концертном комплексе 6 и 7 февраля состоятся финальные матчи регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
За путевки в следующий этап будут бороться сборные олымской школы Касторенского района, гимназии №44 Центрального округа Курска, школы №5 Курчатова, школы №33 Сеймского округа Курска, успенской школы Касторенского района, школы №2 Пристенского района, школы №4 Курчатова, школы №11 Железногорска .
6 февраля.
9:00, 10:10 - полуфиналы среди девушек.
11:20, 12:30 - полуфиналы среди юношей.
7 февраля.
10:00 - матч за 3-е место у девушек.
11:30 - матч за 3-е место у юношей.
13:00 - матч за 1-е место у девушек.
14:30 - матч за 1-е место у юношей.