6 февраля в Курской области похолодает до -9

В регионе будет холодно и снежно Фото: Даниил НАЙХИН

6 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 4-9°, днем 1-6° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.