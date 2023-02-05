В Курской области заготавливают дрова для военных, которые находятся в зоне СВО

Акция прошла в нескольких районах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 5 февраля прошла акция по заготовке дров для военных, которые находятся в зоне СВО. Об этом сообщила администрация региона.

- В условиях холодного времени года бойцам приходится самостоятельно заготавливать дрова. Во-первых, они вынуждены пилить здоровые деревья в ближайших лесополосах. Во-вторых, это очень опасно для жизни, так как во время заготовки дров наши ребята нередко подвергаются обстрелам, - рассказал в своем Телеграмм-канале губернатор Роман Старовойт. - Сегодня мы организовали акцию по заготовке дров, в которой нас поддержали группы волонтеров и многие неравнодушные куряне. Конечно, все работы велись с соблюдением норм безопасности и под надзором экологических активистов и специалистов регионального Министерства природных ресурсов.

На мой взгляд, особенно важно, что это не только тепло для наших воинов, но и расчистка лесопарков Курска от деревьев, пострадавших в результате урагана прошлого года и ледяных дождей.

Акция прошла сразу в нескольких районах, более тысячи человек приняли участие в воскреснике, в том числе спасатели МЧС и пожарные. Только в Курске и Курском районе собрали почти 70 кубов леса.