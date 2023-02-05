В Курске в районе Элеваторного переулка построят канализационную станцию

Сейчас идет проектирование Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в районе Элеваторного переулка планируют строительство канализационной станции.

Как рассказали в комитете ЖКХ Курска, сети КНС не относятся к системе коммунального хозяйства. Собственник — дочерняя компания завода «Элеватормельмаш». Насосное оборудование на участке вышло из строя, капитальный ремонт подстанции компания не планирует из-за отсутствия средств.

В комитете ЖКХ подчеркнули, что в связи с крайней степенью износа строительных конструкций и оборудования существующей канализационной насосной станции для обеспечения водоотведения жилых домов, расположенных в Элеваторном переулке, принято решение о строительстве новой КНС.

Уже начаты работы по проектированию, средства предусмотрены в бюджете 2023 года.