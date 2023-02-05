ВСУ 5 февраля обстреляли приграничье Курской области

Об очередной атаке сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В воскресенье 5 февраля ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района.

- Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В пятницу 3 февраля ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, люди не пострадали.

30 января вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.