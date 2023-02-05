На Северо-Западе Курска полностью возобновить подачу тепла планируют к 18.00 5 февраля

Прорыв произошел утром 5 февраля Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» продолжают ремонт изношенного участка теплосети по улице Студенческой.

- В жилых домах по улице Студенческой, проспектам Дружбы и Энтузиастов подача отопления будет восстановлена в ближайшие полчаса. Полностью ремонт планируют завершить к 18:00, после чего теплоснабжение будет возобновлено в доме №5 по улице Студенческой, - заверили в мэрии.

Ранее КП сообщала, что в связи с выявленным повреждением теплосетей в районе дома №5 по улице Студенческой тепло отключили в десяти близлежащих домах для проведения ремонтных работ.

В регионе 5 февраля столбик термометра опустится до -5.