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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 12:40

На Северо-Западе Курска полностью возобновить подачу тепла планируют к 18.00 5 февраля

Без отопления остаются многоэтажки на трех улицах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Прорыв произошел утром 5 февраля

Прорыв произошел утром 5 февраля

Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» продолжают ремонт изношенного участка теплосети по улице Студенческой.

- В жилых домах по улице Студенческой, проспектам Дружбы и Энтузиастов подача отопления будет восстановлена в ближайшие полчаса. Полностью ремонт планируют завершить к 18:00, после чего теплоснабжение будет возобновлено в доме №5 по улице Студенческой, - заверили в мэрии.

Ранее КП сообщала, что в связи с выявленным повреждением теплосетей в районе дома №5 по улице Студенческой тепло отключили в десяти близлежащих домах для проведения ремонтных работ.

В регионе 5 февраля столбик термометра опустится до -5.