Под Курском в доме загорелась стиральная машина

Пожар случился в Татаринково Фото: Даниил НАЙХИН

В 01:47 5 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Татаренково Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 8 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить в 01:56.

В результате пожара сгорела стиральная машинка. К счастью, никто не пострадал.

Огонь тушили 14 человеки шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.