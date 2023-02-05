В десяти многоэтажках Курска отключили отопление

ЧП планируют устранить до трех часов дня 5 февраля Фото: Даниил НАЙХИН

В связи с выявленным повреждением теплосетей в районе дома №5 по улице Студенческой тепло отключили в десяти близлежащих домах для проведения ремонтных работ. Сейчас теплоэнергетики устанавливают точное место порыва. После этого будут определены сроки устранения аварии, сообщает мэрия Курска.

По предварительным оценкам, в большинстве домов теплоснабжение восстановят в течение двух-трех часов, на Студенческой,5 – после полного завершения ремонта, ориентировочно в 15:00. 5 февраля.

Ранее КП сообщала, что 5 февраля в регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.