Курский губернатор побывал в зоне СВО

Роман Старовойт сказал, что недостатка в вооружении, боеприпасах и средствах индивидуальной защиты у курских бойцов нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 февраля Курский губернатор Роман Старовойт побывал на позициях курян в зоне СВО. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

Он передал новую партию помощи из перечня дополнительной потребности: бензопилы, лопаты, строительные материалы, тепловые пушки, медикаменты, обоянские яблоки и мед. Также делегация привезла с собой для военнослужащих баню.

- Как и в прошлую мою поездку, бойцы были особенно рады письмам наших школьников. И, конечно, передал весточки от «Матерей Курского края», с которыми встречался накануне, - рассказал Старовойт. - Осмотрел позиции и блиндажи, наши бойцы обустроились основательно. Недостатка в вооружении, боеприпасах и средствах индивидуальной защиты не имеют.

Глава региона также пообщался с мобилизованными из Курской области военнослужащими.

Ранее КП сообщала, что для курских военнослужащих продолжается строительство военного госпиталя, рассчитанного на 150 мест, с поликлиникой, сообщает администрация региона. Возводит учреждение специализированная Военно-строительная компания. На сегодняшний день рабочие поднимают монолитный каркас будущих корпусов клиники, кладут кирпичные стены и прокладывают инженерные коммуникации.