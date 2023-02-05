Курянин палкой избил пенсионера за то что тот ослепил его светом фар

Конфликт произошел на дороге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пристенский районный суд вынес приговор 20-летнему курянину за нанесение тяжкого вреда здоровью 69-летнему мужчине.

Судом установлено, что парня ослепил свет фар автомобиля, в котором был пенсионер, и он решил высказать недовольство. Завязалась словесная ссора, в ходе которой молодой человек деревянной палкой нанес два удара по голове оппоненту.

Пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму. Это подтвердила экспертиза.

В суде обвиняемый от дачи показаний отказался.

Приговором Пристенского районного суда он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд отправил курянина на три с половиной года в исправительную колонию общего режима.

Осужденный взят под стражу немедленно в зале суда, сказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.