В Курской области могут создать центр содействия реабилитации людей с ОВЗ

По замыслу центр должен стать структурой, где человеку с ограниченными возможностями здоровья смогут оказать разностороннюю помощь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Курской области и региональной общественной организацией по реабилитации и абилитации «Новая Вершина». Документ подписали первый заместитель губернатора Курской области – председатель Правительства Курской области Алексей Смирнов и председатель общественной организации Игорь Ушаков.

«Новая Вершина» была создана в конце 2022 года для помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в реабилитации и абилитации, людям с ограниченными возможностями здоровья.

- Сейчас общественная организация «Новая Вершина» активно подключится к проекту, работе по созданию концепции. Сделан капитальный ремонт реабилитационного центра им. Феодосия Печерского, на эти цели было выделено более 92 млн рублей из областного бюджета. В этом учреждении взрослые и дети смогут бесплатно пройти реабилитацию по направлению врача, - сказал Алексей Смирнов.

Советник губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина отметила, что центр содействия должен стать структурой, где человеку с ограниченными возможностями здоровья смогут оказать медицинскую, психологическую, юридическую помощь, содействие в обучении и трудоустройстве, другие виды социальной и ситуационной поддержки.