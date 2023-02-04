Курянам предлагают оценить работу органов местного самоуправления

Оставить свое мнение можно онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне с помощью интернет-опроса смогут оценить работу руководителей органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений, оказывающих услуги жителям муниципальных образований Курской области. Опрос будет открыт с февраля в течение всего 2023 года.

В него включены работа муниципального транспорта, качество предоставления услуг ЖКХ, в том числе тепло-, водо-, электро- и газоснабжение, обслуживание и ремонт автодорог.

Проведение масштабного онлайн-голосования позволит оценить эффективность деятельности глав и депутатов муниципалитетов, а также руководителей организаций и учреждений, оказывающих услуги населению.

Участниками интернет-опроса могут стать жители региона, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие в Курской области. Анкета размещена на официальном социологическом портале Курской области https://соцпортал46.рф/survey/ в разделе «Опросы/Анкеты».