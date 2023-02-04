В Курске через сайты объявлений продавали ворованную мебель

Ущерб составил 95 тысяч рублей Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске сотрудники Западного отдела полиции установили подозреваемых в краже мебели.

Кражу обнаружили во время инвентаризации, проведенной на предприятии по производству мебели, после чего последовало заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий разоблачили преступную схему, а также установили лиц, причастных к ней.

Мебельная фабрика продавала товар, в том числе, через крупные маркетплейсы. Продукция, которую покупатель отказался приобретать, возвращалась в конечном итоге на склад предприятия. Но, как выяснилось, не в полном объеме.

В логистику вмешались двое курян – работники организации. Полицейские установили, что водитель и грузчик воровали невыкупленную мебель, а затем выставляли ее на продажу через сайты бесплатных объявлений. Общий ущерб составил 95 тысяч рублей.

Под видом обычных покупателей оперативники в штатском пришли к предприимчивыми курянами для обсуждения деталей сделки. При осмотре жилья полицейские обнаружили и изъяли столы, тумбы и мини-диваны. Похищенное имущество в ходе следствия будет возвращено законному владельцу, сказали в полиции.

Куряне стали фигурантами уголовного дела по части 2 ст.158 УК РФ «Кража». Судом им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.