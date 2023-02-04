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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 19:13

В Курске сотрудника предприятия обвиняют в нарушении охраны труда, из-за чего погибли двое

Мужчины погибли в водопроводном колодце
Ольга ДАНИЛОВА
Трагедия произошла два с половиной года назад

Трагедия произошла два с половиной года назад

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела против 32-летнего сотрудника ООО. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело к гибели двух человек.

Следствие предъявило ему обвинение по ч.3 ст.143 УК РФ - нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Погибли работники этого предприятия.

По версии следствия трагические события произошли 23 августа 2020 года на территории предприятия.

- Молодые люди, исполняя указания, приступили к выполнению работ, не связанных с их трудовыми обязанностями. Не имея профподготовки, не пройдя предварительный инструктаж и не получив средства защиты, они спустились в водопроводный колодец, в котором не было вентиляции. И из-за низкого уровня кислорода скончались, - сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, уточнили в ведомстве.