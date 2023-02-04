В Курской области стартует "горячая линия" по безопасности косметики

Куряне смогут выяснить, как выбрать безопасную парфюмерию и косметику Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 6 по 17 февраля Управление Роспотребнадзора по Курской области проведет «горячую линию» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, требований законодательства к ее реализации, в том числе в формате дистанционной торговли, дадут рекомендации по выбору товаров, относящихся к данной группе товаров, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86, а также телефонам территориальных отделов:

- в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Напоминаем также, что для консультации доступен номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).