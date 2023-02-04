В Курской области приостановлен выпуск загранпаспортов нового образца

Вместо паспортов сроком на десять лет пока будут выдавать паспорта старого образца Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации (сроком действия десять лет).

- Курянам, которые уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», нужно дождаться ответа от ведомства и далее действовать согласно инструкции в нем.

Тем, кто подавал заявление через МФЦ с использованием криптокабины, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, - пояснили в администрации региона.

- По техническим причинам, не зависящим от МВД России, со 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации. При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.