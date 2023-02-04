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НовостиОбщество4 февраля 2023 18:48

В Курской области приостановлен выпуск загранпаспортов нового образца

Курянам объяснили, что делать, если уже подали заявление
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Вместо паспортов сроком на десять лет пока будут выдавать паспорта старого образца

Вместо паспортов сроком на десять лет пока будут выдавать паспорта старого образца

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации (сроком действия десять лет).

- Курянам, которые уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», нужно дождаться ответа от ведомства и далее действовать согласно инструкции в нем.

Тем, кто подавал заявление через МФЦ с использованием криптокабины, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, - пояснили в администрации региона.

- По техническим причинам, не зависящим от МВД России, со 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации. При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.