5 февраля в Курской области похолодает до -7

В регионе держится снежная погода
Фото: Даниил НАЙХИН
5 февраля в регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.
Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в Курской области по данным МЧС региона норме.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.
Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.