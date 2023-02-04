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НовостиОбщество4 февраля 2023 18:18

5 февраля в Курской области похолодает до -7

Пройдет небольшой снег
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе держится снежная погода

В регионе держится снежная погода

Фото: Даниил НАЙХИН

5 февраля в регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в Курской области по данным МЧС региона норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.