5 февраля в Курской области похолодает до -7

В регионе держится снежная погода Фото: Даниил НАЙХИН

5 февраля в регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в Курской области по данным МЧС региона норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.