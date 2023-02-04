В Курске за мошенничество осудили 19-летнюю курьера

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска признал виновной в мошенничестве девушку-курьера, которой женщина передала 500 000 рублей, чтобы сын избежал уголовной ответственности.

Пострадавшей курянке сообщили по телефону, что ее сын якобы стал виновником ДТП - сбил пешехода. Чтобы он избежал ответственности, женщине предложили передать 800 тысяч рублей.

Девушка-курьер приехала к матери парня и получила 500 000 рублей, из которых 15 000 рублей взяла себе, а остальные деньги перевела на банковский счет неизвестному человеку.

19-летняя курьер вину признала частично, считая, что несет ответственность только за деньги, которые оставила себе.

Суд признал ее виновной в мошенничестве по ч.3 ст.159 УК РФ, и назначил оштрафовал на 300 000 рублей.

Также гражданский иск потерпевшей курянки удовлетворен.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.