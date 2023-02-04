40 детей из приграничья Курской области разместили в реабилитационном центре

Заезд продлится 18 дней
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Областной реабилитационный центр имени Феодосия Печерского принимает первых отдыхающих. Более 40 детей с сопровождающими приехали в областной реабилитационный центр. Семьи из Глушковского и Суджанского районов разместили в детском отделении отремонтированного корпуса, обеспечили пятиразовым питанием, сообщает администрация региона.
После осмотра специалистами центра реабилитации отдыхающим назначили необходимые процедуры. Кроме того, планируются занятия с психологом, психотерапевтом, логопедом, инструктором по труду, а также групповые занятия в комнате эмоциональной разгрузки. Вечерний досуг включает прогулки на свежем воздухе, игры на детских площадках, просмотр фильмов, чтение книг.
Реабилитационно-оздоровительный заезд продлится 18 дней. Затем сюда приедут дети с родителями из других приграничных районов Курской области